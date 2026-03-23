Il Polo Tecnico “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria lancia il progetto “Giovani e Posturologia” con l’Ortopedia De Stefano

Si è svolto con grande successo, presso i locali del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” (Sede “Righi”), l’incontro inaugurale del corso di formazione “Giovani e Posturologia”. L’evento segna l’avvio di un percorso innovativo di FSL (Formazione Scuola-Lavoro) nato dalla convenzione tra l’Istituto scolastico e la prestigiosa azienda Ortopedia De Stefano.

Il progetto, rivolto agli studenti dell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie, mira a integrare le conoscenze teoriche acquisite tra i banchi di scuola con l’esperienza pratica e diretta sul campo.

La Prof.ssa Anna Maria Cama, Dirigente del Polo, ha espresso profonda soddisfazione per la qualità dell’incontro e per l’opportunità offerta ai ragazzi:

“Siamo entusiasti di questo percorso che avvicina concretamente i nostri giovani alle professioni sanitarie. Questo progetto rappresenta un ponte reale verso il domani, permettendo ai nostri studenti di toccare con mano l’eccellenza professionale del territorio e di aprire nuove prospettive per eventuali scelte future”.

Poi ha aggiunto: “queste occasioni stimolano la curiosità intellettuale degli studenti, li orientano e arricchiscono il bagaglio culturale in modo egregio”.

La Prof.ssa Teresa Palumbo, Funzione Strumentale “Scuola-Lavoro” e organizzatrice dell’evento, si è detta particolarmente lieta di poter portare il mondo del lavoro a scuola e la scuola nel mondo del lavoro. “Ciò servirà, ha detto Palumbo, per aprire nuove finestre e prospettive tra gli studenti, che potranno orientarsi meglio in scelte future”.

Protagonista della giornata è stato il posturologo e tecnico ortopedico Filippo De Stefano, che ha catturato l’attenzione della platea con una relazione estremamente chiara ed efficace. Nel corso della conferenza, De Stefano ha trasmesso i concetti chiave della posturologia moderna, riscuotendo un grandissimo apprezzamento da parte degli studenti, che hanno partecipato attivamente dimostrando vivo interesse per le dinamiche riabilitative e le tecnologie ortopediche.

Il progetto formativo prevede ora una fase operativa: gli alunni saranno impegnati in attività pratiche direttamente all’interno dell’azienda, dove potranno approfondire sul campo quanto appreso durante le lezioni teoriche, sotto la guida di tutor esperti.