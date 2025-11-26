Nuova vita per le scuole di Africo: dal Ministero 1,41 milioni per la cittadella scolastica

“Pioggia di finanziamenti sull’edilizia scolastica del Comune di Africo. In base alle ultime risorse assegnate, infatti, verrà ristrutturata e resa a norma la scuola primaria di secondo grado (scuola media) di via Provinciale, grazie all’ennesimo finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale”. Così il sindaco Domenico Modaffari, che aggiunge: “Il nuovo finanziamento di 1.410.000 euro definisce completamente il progetto di riqualificazione del comparto scolastico cittadino, su cui l’amministrazione “Africo in Alto” ha concentrato sin dal suo insediamento la propria attenzione politica. È importante evidenziare che queste risorse provengono direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in seguito a un bando nazionale che ha finanziato solo 13 interventi. In questa graduatoria, il Comune di Africo si è posizionato addirittura al quarto posto tra i 13 Comuni beneficiari”.

L’intera amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, frutto di quotidiano impegno e passione. “Ancora una volta – sottolinea il sindaco Modaffari – è stata premiata la capacità progettuale della nostra amministrazione. Africo è tra i soli 17 beneficiari in tutta Italia di questo cospicuo finanziamento, che permetterà di adeguare e rigenerare il plesso principale della scuola media dove, all’atto del mio insediamento, ho trovato i ragazzi sia della media che delle elementari stipati in un unico ambiente scolastico. Abbiamo ereditato macerie su tutti i fronti. Ho trovato una cittadina dormitorio, priva di strutture pubbliche socio-educative; ora i nostri ragazzi torneranno a frequentare le scuole cittadine e non più quelle di Bianco. Stiamo inoltre completando la cittadella scolastica, proprio accanto al plesso finanziato”.

A proposito di scuole, il primo cittadino aggiunge: “In via Provinciale sorgerà una magnifica struttura modello di cittadella socio-scolastica e formativa, che comprenderà anche un asilo nido (per questa struttura abbiamo recentemente ottenuto un ulteriore finanziamento di 480 mila euro), la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di primo grado, con annessa mensa scolastica”.