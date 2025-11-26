Nasce il “Comunicato per il SI – Nous per Reggio” per la Separazione delle carriere nella magistratura

Nous per Reggio annuncia la nascita del Comitato per il SI – Nous per Reggio, un nuovo spazio civico dedicato a sostenere il voto favorevole al prossimo referendum sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente.

Il comitato nasce con l’obbiettivo di informare i cittadini, promuovere un confronto serio e non ideologico e valorizzare il ruolo della cultura giuridica nella vita democratica del Paese.

A coordinare il comitato sarà il Presidente di Nous per Reggio, avvocato e altri qualificati professionisti che metteranno a disposizione la propria competenza professionale professionale per chiarire contenuti, implicazioni e benefici della riforma.

Nei prossimi giorni saranno avviate iniziative pubbliche, incontri informativi, attività social, e campagne di informazione rivolte alla città e ai giovani.

Nous per Reggio invita associazioni, professionisti e cittadini a partecipare e contribuire con idee e competenze.