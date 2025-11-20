Consorzio Acquedotto Vina–Palmi, pagate le mensilità arretrate dopo lo sciopero FP CGIL

“Quattro mensilità arretrate e un respiro di sollievo per tutti i lavoratori che fino ad oggi hanno garantito il servizio, pur trovandosi con “l’acqua alla gola”. È il lieto fine di una storia sulla quale la FP CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria manterrà alta l’attenzione, sempre al fianco di quei lavoratori che con coraggio, ma anche con disperazione, hanno scioperato perché venisse loro riconosciuto un diritto fondamentale, quello alla retribuzione.

Il caso: i primi giorni di novembre la FP CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria ha indetto uno sciopero dei lavoratori per protestare contro i mancati pagamenti presso il “Consorzio Acquedotto Vina – Palmi”, che perduravano ormai da tre mesi.

La situazione aveva raggiunto livelli di estrema criticità soprattutto a causa della sordità dell’Amministrazione del Consorzio, che se da un lato professava ambiguamente solidarietà nei confronti dei suoi dipendenti, dall’altra rimaneva inerte di fronte alle loro istanze.

Nel frattempo i lavoratori, con grande professionalità e spirito di squadra, hanno continuato a garantire i servizi, che ricordiamo essere di prima necessità, pur affrontando enormi difficoltà di natura economica.

Lo sciopero: alle proteste è seguita una prima giornata di sciopero del 7 novembre. Lo sciopero ha registrato la totale adesione dei lavoratori, un passaggio decisivo per ribadire con forza che il diritto alla retribuzione (garantito dall’art. 36 della Costituzione) nonché l’ineluttabile dovere a corrisponderla in capo all’Amministrazione.

La soluzione: è notizia di ieri che l’Amministrazione ha finalmente saldato le mensilità spettanti anticipando anche il termine per il pagamento dello stipendio di novembre. Si tratta senz’altro di una buona notizia per i lavoratori e per la lotta sindacale, nondimeno la FP CGIL non abbasserà la guardia e continuerà ad incalzare l’Amministrazione ad adempiere ai propri doveri con tutte le prerogative attuabili per garantire ai lavoratori, anche in futuro, quanto loro dovuto”.

Così, in una nota, Francesca Galatti, Segretaria FP CGIL Reggio Calabria.