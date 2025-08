Siderno, Pd: “Piano Quadro di Misserianni, la trasparenza la garantisce la Legge”

“Spiace constatare come il gruppo di minoranza “Siderno 2030” stia facendo passare un messaggio assai subdolo in vista dell’incontro programmato per venerdì 8 alle ore 11 nella sala consiliare al fine di discutere del redigendo Piano Quadro delle Aree N2 (Ambiti per attività produttive di nuovo impianto) in località Misserianni, strumento attuativo di pianificazione previsto dal vigente Piano Strutturale Comunale.

I consiglieri Stefano Archinà, Massimo Diano e Domenico Sorace, infatti, adusi ai bluff politici e ad alimentare la subcultura del sospetto, provano ancora una volta a mistificare la realtà, cercando di confondere i cittadini. Ma i Sidernesi non ci cascano più, perché sanno che i tre consiglieri di minoranza vorrebbero proporsi all’opinione pubblica come abili giocatori di poker mentre, in realtà, stante la loro cronica mancanza di idee costruttive e argomenti seri, potrebbero solo dilettarsi col gioco delle tre carte.

È bene chiarire, una volta per tutte, che la legge parla chiaro: il Piano Quadro, una volta che verrà approvato dal consiglio comunale, sarà pubblicato, come prevede la normativa, e chiunque potrà presentare osservazioni nei tempi e nei modi stabiliti.

È questo il vero strumento di partecipazione, così come da diversi lustri è libero a tutti l’accesso cosiddetto “universale” agli atti amministrativi, perché la trasparenza è garantita dal vigente ordinamento giuridico e non è frutto di una presunta conquista da parte dei tre consiglieri di “Siderno 2030” che oggi blaterano di “concertazione negata”.

Non sfugge ai più attenti, infatti, che dietro il loro utilizzo strumentale del termine “trasparenza” potrebbe celarsi un’operazione che sa tanto di campagna elettorale anticipata. Chi ha a cuore le sorti di questa Città è stufo di questo atteggiamento mistificante e disinformato.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni è stata eletta, quasi quattro anni fa, per garantire quella governabilità e quel metodo amministrativo ossequioso solo del bene comune che questa Città aveva smarrito nei lustri precedenti, e i Sidernesi lo sanno bene. Ecco perché i cittadini sono sempre i benvenuti nel palazzo municipale che, con l’attuale amministrazione, è tornato a essere quella casa di vetro in cui ogni Sidernese può sempre confrontarsi guardando negli occhi chi ha l’onore e l’onore di gestire la Cosa Pubblica.

A questo proposito, giova ricordare che il primo incontro sul Piano Quadro che ha avuto luogo il 7 luglio è stato riservato ai soli tecnici perché sono gli unici che hanno le competenze e i titoli necessari a rilevare eventuali criticità nella bozza di questo strumento attuativo di pianificazione; tutti i cittadini, invece, potranno formulare le proprie osservazioni una volta che la bozza diventerà vero e proprio Piano Quadro, a seguito dell’approvazione da parte del consiglio comunale. L’incontro di venerdì 8, dunque, va inteso come un’ulteriore occasione per i tecnici chiamati a formulare eventuali rilievi di loro competenza, mentre sarà utile ai cittadini presenti per comprendere i tempi, i modi e le prerogative utili a formulare le proprie osservazioni una volta che il Piano Quadro sarà approvato.

La verità è sotto gli occhi di chi vuole vederla e la compagine amministrativa che governa Siderno pratica la trasparenza ogni giorno”.

E’ quanto si legge in una nota del gruppo consiliare di maggioranza Pd del Comune di Siderno.