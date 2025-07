“Il Dipartimento di Architettura e Design della Mediterranea in vetta alle classifiche Censis”

L’impegno che sta mettendo tutta la comunità scientifica del dAeD è encomiabile, in un momento di molte difficoltà dell’Università Italiana, lavoriamo con “la bontà dell’intelligenza”. Qui dal nostro piccolo Ateneo abbiamo motivazioni in più di presidio scientifico, culturale e etico, per cui il miglioramento nei servizi e nelle strutture che l’Ateneo rileva non può che migliorare anche l’attrattività dei nostri Corsi di Studio. Pertanto ringrazio le famiglie che ci affidano i giovani, i docenti, la struttura Amministrativa del dAeD, il Rettore Zimbalatti che ha sempre guardato al nostro Dipartimento esprimendo grandi attese…”

Il dAeD vanta inoltre numerose convenzioni con aziende, società di ingegneria, atelier di architettura e enti locali dove gli studenti possono svolgere attività di tirocinio e quindi avere anche opportunità per il futuro. Nella giornata della Ricerca celebrata lo scorso 2 luglio il dAeD ha mostrato l’eccellenza della Ricerca e l’impatto prodotto anche sulla Formazione.

Il Vicedirettore prof.Nino Sulfaro, aggiunge:” le modalità con cui il dAeD sta crescendo e producendo impatto per tutte e tre le missioni universitarie, ricerca, didattica e terza missione, sono state al centro della formazione dei docenti e del contributo di tutte le delegate e i delegati del Dipartimento per costruire un progetto del dAeD come “laboratorio di futuro”, i cui obiettivi sono propri del nostro Piano Strategico di Dipartimento in questo triennio di mandato. Dopo il primo semestre stiamo monitorando la qualità e la quantità delle azioni svolte e constatiamo che la crescita è percepibile e che ineffetti le classifiche Censis restituiscono un’idea di Dipartimento che opera quotidianamente con grande intensità ed efficacia, in un clima di assoluta scelta condivisa che anche gli studenti e i giovani ricercatori percepiscono e per cui si affidano. Abbiamo un lavoro importante che ci aspetta e guardiamo con grande fiducia a contesti nazionali e internazionali da cui imparare, ma con cui confrontarci con il nostro contributo, che oggi leggiamo essere in posizioni di una reputazione in grande ascesa”.

Le iscrizioni sono aperte alla Mediterranea e al dAeD i Corsi di Studio assolutamente attrattivi e di eccellenza guardano ancora al futuro con importanti obiettivi da raggiungere.