Festival internazionale di Arte di Strada torna a Gerace: il programma

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti con inizio alle 20:30 e fine alle 24:00. Quest’anno Il Borgo Incantato dedica un’attenzione speciale al teatro urbano, accogliendo tra i vicoli, le piazze e gli angoli di Gerace Compagnie che hanno segnato la storia di questa forma espressiva in Italia, costruendo un percorso che intreccia linguaggi, generazioni e poetiche differenti. Come lo storico Teatro Nucleo, che riproporrà Quijote, un capolavoro del teatro d’impegno civile rappresentato in oltre 400 città nel mondo, con protagonista Horacio Czertok, figura di riferimento del teatro di impegno civile europeo. Tra i protagonisti, inoltre, il Piccolo Nuovo Teatro che dall’Umbria tornerà a Gerace con Arcani Incanti, una creazione visionaria che fonde fuoco, immagini e teatro di figura in uno spettacolo notturno dal forte impatto emotivo. E Milòn Mèla, compagnia guidata da Abani Biswas, già collaboratore di Grotowski, che condurrà gli spettatori di Il Borgo Incantato in un viaggio immersivo nella tradizione performativa indiana, tra danze Baul, arti marziali del Kerala e teatro antropologico. Accanto alle compagnie storiche, che hanno contribuito alla definizione di questo linguaggio scenico, si esibiranno anche artisti di più recente formazione, capaci di portare sguardi nuovi, freschi, talvolta spiazzanti. Ma, come da tradizione, il Festival non rinuncerà alla meraviglia: quella che sorprende, che lascia senza parole, che invita il pubblico a guardare verso l’alto o a perdersi nell’inatteso. È il caso, ad esempio, di Madame Opera, figura alta quasi quattro metri in abiti settecenteschi, animata da una giovane cantante dal vivo, o di Sway Love della Compagnia dei Folli, una delicata e visionaria storia d’amore “ad alta quota”, messa in scena su pali oscillanti alti quattro metri.

Lo stesso spirito di stupore percorre anche l’esibizione delle compagnie circensi: dalla potenza visiva di ArteMakia, presente sia con The Soul of Nature durante l’ anteprima sia con incursioni a sorpresa nei tre giorni della manifestazione, alla giocoleria coinvolgente e ironica di Mencho Sosa, artista argentino di grande esperienza che porta in scena il suo Football Show. Gli spettatori si faranno trasportare dalla dolce nostalgia di Noche de Circo, proposta dalla Familia Montes Morales, compagnia brasiliana che reinterpreta i classici del circo mescolandoli con numeri di trasformismo (quick change), e con l’eleganza intima di Dans mes cordes, uno spettacolo tra acrobazia e arte plastica firmato da Elisa Alcalde, artista italiana che da anni vive e lavora in Francia, la quale proporrà una performance sospesa tra danza aerea, narrazione fisica e introspezione.

Anche il linguaggio dell’arte urbana trova un’espressione potente e corale con Surprise Effect, compagnia francese che porta in scena We Connect the World 2.0, una vera esplosione di energia fatta di breakdance, acrobazie e umorismo. Uno spettacolo che non è solo intrattenimento, ma un inno alla diversità, all’inclusione e al senso profondo di connessione tra le persone. A completare il disegno curatoriale del Festival, un’attenzione speciale è rivolta al Teatro di Figura e alle artiste donne, protagoniste di spicco in molte delle compagnie ospiti. Come Nina Theatre con Mettici il cuore, uno spettacolo che in soli sei anni ha toccato ben 22 Paesi, ma anche i lavori di Laura Kibel, massima espressione del teatro dei piedi, che riceverà il Premio alla Carriera per il suo percorso artistico e pedagogico straordinario, e Agnė Muralytė, con Je m’évanouis (prima nazionale), che esplorerà il rapporto tra burattinaia e burattino con rarefazione scenica e grande intensità poetica. Un piccolo ma significativo omaggio a un linguaggio teatrale delicato, artigianale e profondamente evocativo, portato in scena da artiste che coniugano sensibilità, tecnica e visione.