Per non dimenticare il giudice Borsellino e le vittime di mafia. Fratelli d’Italia domani mattina a Piazza Castello a Reggio Calabria

Sabato mattina alle ore 10 presso la stele dedicata al Giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta sita a piazza Castello, il Coordinamento di Fratelli d’Italia Città di Reggio Calabria depositerà un omaggio floreale in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice palermitano e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

FDIRC vuole ricordare il loro impegno nella lotta contro la mafia, ma, soprattutto, ribadire che il sacrificio del giudice Borsellino deve essere da esempio per le future generazioni perché la mafia e la criminalità organizzata possono e devono essere sconfitte.