Michelangelo Pugliese premiato alla Triennale di Milanocon il CITY’SCAPE AWARD 2025

Ancora una volta il nome dell’architetto paesaggista reggino Michelangelo Pugliese risuona tra i protagonisti della scena internazionale dell’architettura del paesaggio. Alla Triennale di Milano, in occasione del CITY’SCAPE AWARD 2025, l’ambito riconoscimento promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti e organizzato da PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, Pugliese ha conquistato il secondo premio nella Categoria A – Forestazione urbana e riqualificazione paesaggistica degli spazi urbani.

Il progetto premiato, “Forestazione e rinascita urbana nella Piana degli Ulivi a Cittanova“, è stato definito dalla giuria – si legge in un comunicato stampa – “un atto ecologico che diventa gesto sociale e politico, poetico e immersivo”, capace di intrecciare biodiversità, memoria mitica e inclusione, restituendo alla comunità un nuovo spazio pubblico profondamente radicato nel paesaggio e nella cultura locale”.

Con oltre 260 progetti candidati da tutto il mondo – Australia, Stati Uniti, Iran, Svezia, Vietnam, solo per citarne alcuni – l’edizione 2025 ha segnato un record di partecipazione e ha sottolineato l’importanza crescente della disciplina paesaggistica a livello globale.

Per Pugliese, si tratta del terzo riconoscimento al City’Scape Award, dopo quelli ottenuti per la Forestazione urbana di Prato (2021) e per il Parco Linea a Trieste (2024). Un percorso che conferma la qualità progettuale e la visione profonda dell’autore, capace di coniugare ecologia, poesia e rigenerazione urbana in un linguaggio autentico e contemporaneo.

Un premio che rende onore non solo al talento del progettista, ma anche alla Calabria, che attraverso la sua opera si afferma come laboratorio creativo di paesaggi futuri.