I costituenti calabresi: Rocco Lentini ne parla a Taurianova

Mercoledì 18 giugno, a Taurianova, presso i locali della Biblioteca Comunale “Antonio Renda”, sarà ospite, alle 18,30, Rocco Lentini, presidente dell’Istituto “Ugo Arcuri” per la storia del’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea in provincia di Reggio Calabria nonché componente della Commissione didattica dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, nell’ambito delle iniziative culturali di “Taurianova Legge”, kermesse letteraria che, annualmente, viene organizzata dal Comune. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura, Maria Fedele, Lentini condurrà un dibattito con i presenti, intitolato “Analizzare, comprendere, ricordare” che si svilupperà sulla ricostruzione biografica e politica dei componenti calabresi all’Assemblea Costituente. Un dibattito che prende spunto dal suo libro “Il labirinto e il filo. I costituenti calabresi”, edito da Città del Sole Edizione, dove lo storico compie un esame approfondito sulla personalità politica dei rappresentanti della nostra regione svelando molti retroscena che ci aiutano a comprendere come è nata realmente la nostra Costituzione, e come si sia sviluppato, fino ai giorni nostri, l’assetto politico ed istituzionale del Paese in una continuità netta con il passato, anche più oscuro, della nostra nazione.