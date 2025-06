La Vis trionfa in Under 16: l’entusiasmo di coach Davide Crea

Davide Crea, allenatore della VIS Under 16, non nasconde la soddisfazione dopo la conquista del titolo regionale. I bianco-amaranto, cari al Presidente Do Bernardo vincono 113 a 44: “Non lasciamoci ingannare dal risultato – precisa il tecnico – Il Palmi è stata la squadra che ci ha creato più problemi in tutto il campionato, sia all’andata che al ritorno. Ma oggi i miei ragazzi sono stati semplicemente splendidi, irresistibili. Finalmente abbiamo vinto una finale e la gioia è immensa”.

La stagione della VIS Under 16 è stata un vero e proprio dominio, con una serie di vittorie consecutive che hanno portato al trionfo finale. “I ragazzi hanno dimostrato una crescita costante – continua Crea – Ma quello che mi preme sottolineare è il lavoro di tutto il settore giovanile, che ha raggiunto finali in tutte le categorie dall’Under 14 all’Under 17. Questo titolo è solo l’inizio”.

Sul futuro della società, il tecnico si mostra entusiasta: “Stiamo costruendo un’Academy sempre più solida, con molti giovani talenti che stanno arrivando, anche dall’estero. Il prossimo anno sarà impegnativo: parteciperemo alla Divisione Regionale 1 con le formazioni Under 19 e Under 17. C’è tanto lavoro da fare, ma siamo pronti alla sfida”.

Prima di pensare alla nuova stagione, però, arriva il meritato riposo per lo staff e per i giovani campioni, che potranno godersi il trofeo conquistato con tanta determinazione. Un successo che rappresenta solo il primo passo di un progetto ambizioso, come conferma lo stesso Crea: “La strada è quella giusta, e contiamo di percorrerla al meglio”.