Reggio Calabria, Anghelone (Noi Moderati): “Il Manager di destinazione figura professionale innovativa nell’ambito del turismo”

“A fronte di un mercato turistico sempre più competitivo, si rendono necessarie figure dirigenziali innovative che sappiano valorizzare le risorse uniche di un territorio per rispondere alla domanda espressa dal turismo moderno”. Queste le parole di Saverio Anghelone, consigliere comunale di Reggio Calabria e dirigente di Noi Moderati.

Nei giorni scorsi si è svolta a Roma, presso la Camera dei Deputati, la presentazione della nuova figura professionale e del relativo corso executive in “Manager di destinazione”. Importante novità per formare esperti nel management delle destinazioni turistiche, organizzate e valorizzate per competere nel mercato del turismo. Presente l’ideatore Claudio Pisapia, direttore di CulturItalia, un programma mirato alla valorizzazione e promozione della cultura dei luoghi che operano in sinergia tra pubblico e privato. L’iniziativa nasce grazie all’impegno del deputato salernitano Pino Bicchielli, vice presidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati.

“Il Manager di destinazione – ha commentato Anghelone – è l’unica norma che riguarda le competenze professionali nel settore turistico. Questa figura nasce dai sistemi turistici di destinazione e sarà responsabile della loro amministrazione. Il primo master per formare questa nuova figura chiave nello sviluppo del turismo in Italia partirà proprio a luglio in Calabria”. Il corso offrirà un percorso formativo che spazia dalla progettazione di destinazioni turistiche pilota alla gestione delle attività culturali, fino alla creazione di nuove mete attraverso i percorsi di detour delineati nel modello CulturItalia. L’auspicato coinvolgimento, come avvenuto in altre parti d’Italia, di Regione, Comuni, Camere di Commercio e dell’Anci, fondamentale per la creazione di borse di studio.

“La cultura e la creatività – sottolinea il Dott. Pisapia – unitamente alle bellezze del territorio sono elementi costitutivi dell’identità di un popolo e accrescono il valore sociale, economico e reputazionale del Sistema Paese. Partendo da questo, una comunità che diventa ‘destinazione’, tende a valorizzare, promuovere, dare prestigio e conoscenza della cultura dei luoghi che fanno ‘sistema’ per tutte le sue componenti, pubbliche e private”.

L’Idea-progetto “Culturitalia: dalla Reputazione al Sistema di Destinazione” trova poi concretezza nell’art. 31 legge 206 del 27/12/2023, cosiddetta Legge Made in Italy. Questa norma è stata inserita grazie al lavoro dell’On. Bicchielli, che ha permesso di avviare le audizioni parlamentari. Dalle disposizioni in materia nasce l’obiettivo di individuare e valorizzare località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l’identità locale italiana in identità competitiva. Necessario quindi promuovere la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione.

“Nei prossimi giorni – conclude Anghelone – presenteremo, a Reggio e provincia, il primo corso sul Manager di destinazione. Un’iniziativa fondamentale per lo sviluppo delle mete turistiche secondarie, per promuovere un turismo alternativo e per garantire una maggiore concertazione delle politiche turistiche locali. Sappiamo bene che il turismo potrebbe essere motore per lo sviluppo del Sud. Tuttavia siamo altrettanto consapevoli della necessità di figure dirigenziali professionali. Questa corso rappresenta l’occasione concreta per preparare il nostro territorio a competere nei mercati turistici internazionali”.

Il corso diretto dal Prof. Tullio Romita, inizierà a luglio e prevede 120 ore di formazione. Sarà avviato presso Unical Business School, Scuola Superiore di Management dell’Università della Calabria ed erogato in modalità distance learning, tramite webinar online. Verrà presentato in anteprima a Rende (CS) giovedì 26 giugno 2025 alle ore 10:30 presso l’Aula Caldora dell’Università della Calabria.