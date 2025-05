Trionfo dei farmacisti nella finalissima del Torneo Interprofessionale UISP della Provincia di Reggio Calabria

Una finale emozionante, all’insegna della correttezza, dell’agonismo e dell’amicizia: è quella andata in scena ieri sera per la ventesima edizione del Torneo Interprofessionale della Provincia di Reggio Calabria, che ha visto protagoniste la rappresentativa degli Avvocati e quella dei Farmacisti.

Davanti a un pubblico numeroso e partecipe, le due squadre si sono affrontate in una gara intensa e combattuta, terminata sul punteggio di 1-1 al termine dei tempi regolamentari e decisa solamente ai calci di rigore. A spuntarla, questa volta, sono stati i Farmacisti, che hanno così conquistato il loro primo titolo nel calcio a 11, coronando un percorso di crescita costante negli anni.

La partita si era aperta con un primo tempo equilibrato, in cui la squadra dei Farmacisti era riuscita a portarsi in vantaggio con una rete ben costruita. Nella ripresa, però, sono stati gli Avvocati a salire in cattedra, costringendo gli avversari a una lunga fase difensiva. Il pareggio è arrivato a metà secondo tempo.

Nel finale, i Farmacisti hanno avuto una chiara occasione per tornare in vantaggio e hanno anche reclamato un possibile rigore per un contatto in area, giudicato regolare dal direttore di gara, tra qualche mugugno e un pizzico di polemica.

Si è così arrivati ai calci di rigore, dove l’equilibrio ha regnato sovrano fino all’ultimo tiro. Decisiva la parata del portiere della squadra dei Farmacisti sul quinto rigore degli Avvocati, che ha consegnato ai suoi compagni una vittoria storica ed emozionante, soprattutto dopo due finali perse ai rigori negli anni passati.

Se è vero che lo scorso anno i Farmacisti avevano vinto il titolo nel calcio a 8, questa vittoria nel calcio a 11 assume un significato ancora più importante: è il coronamento di un sogno e di un percorso fatto di dedizione, spirito di gruppo e passione sportiva.

Dopo i doverosi ringraziamenti da parte della UISP e la cerimonia di premiazione, sono partiti i festeggiamenti per questa indimenticabile serata, che resterà scolpita nella memoria della squadra e di tutta la categoria.