Locri: in Via Roma inaugurata la nuova sede della CGIL

La CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana rafforza la sua presenza sul territorio con l’inaugurazione del 7 maggio a Reggio Calabria di un’altra sede in via Roma n.16.

“Siamo felici e orgogliosi – commenta il Segretario Generale metropolitano Gregorio Pititto – di poter offrire ai cittadini una nuova sede che si propone di essere un punto di riferimento nella nostra città dove ascoltare i bisogni, offrire servizi e difendere la dignità delle persone.”

“L’apertura rappresenta l’occasione per ribadire nella nostra città il ruolo centrale della CGIL in una fase sociale, nel contesto nazionale così in quello mondiale, particolarmente delicata e caratterizzata sempre più spesso da una negazione dei diritti fondamentali.”

La nuova sede manifesta per lo SPI CGIL la volontà di essere sempre più vicino ai pensionati e ai cittadini tutti per garantire risposte immediate e competenti in ambiti di interesse, dall’ambito dell’assistenza fiscale a quello previdenziale.

Si darà voce e sostegno, altresì, con lo sportello FLC CGIL alle istanze di tutti coloro che operano nei settori della conoscenza, ovvero lavorano nei settori pubblici e privati della scuola, dell’educazione degli adulti, dell’università, della ricerca e della formazione professionale.

L’inaugurazione si è rivelata un momento importante per informare e coinvolgere le cittadine e i cittadini su una questione che sta particolarmente a cuore alla CGIL, il Referendum del prossimo 8 e 9 giugno, sottolineando l’importanza di votare i 5 SI ai quesiti referendari sul lavoro, sulla precarietà, sugli appalti, e sulla cittadinanza. Temi importanti di interesse collettivo, che hanno come comune denominatore la necessità, non più procrastinabile, visto il susseguirsi incessante di vite spezzate, di garantire la sicurezza sui posti di lavoro invertendo la rotta nel nostro Paese con il ritorno ad un sistema di maggiori tutele per le lavoratrici e i lavoratori.