Partito Rifondazione Comunista Reggio Calabria: “Ritornare ad essere umani”

La Federazione Provinciale di Reggio Calabria del Partito della

Rifondazione Comunista Sinistra Europea lancia questo appello che “pone

in questione il ripristino dello spirito che anima la Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani. A pochi giorni dal ricordo della tragedia di

Steccato di Cutro, decidiamo con fermezza di sostenere l’iniziativa

proposta da Mimmo Lucano che ha come obiettivo la chiusura della

baraccopoli di San Ferdinando perché: “non possiamo più accettare il

degrado e le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere decine di

braccianti, lavoratori sfruttati nel silenzio quasi assoluto delle istituzioni”.

La nostra partecipazione mira a rompere questo colpevole silenzio che

l’attuale Governo, portatore orgoglioso di disvalori reazionari e

conservatori, si prefigge di ottenere ai fini di un mutamento dell’etica e

della morale intrinseche nella Carta dei Diritti Umani.

“Quello che succede qui (baracche di plastica e cartoni, il cibo cucinato

per terra, la vita quotidiane senza servizi essenziali) non è degno di un

paese che si definisce civile”. È pertanto necessario avanzare una

proposta che guardi al “modello di Accoglienza Dolce” posto in essere

dall’ex Sindaco di Riace e oggi Parlamentare Europeo Mimmo Lucano, il

quale, sarà accompagnato da Mons Giancarlo Bregantini, arcivescovo

emerito di Campobasso-Boiano, da padre Alex Zanotelli promotore del

Digiuno di Giustizia in solidarietà con i migranti, e dall’ex Parlamentare e

Sindaco di Rosarno Peppino Lavorato.

Rifondazione Comunista RC si oppone al tentativo oscurantista messo in

campo da questa destra. Il filo conduttore che lega le baraccopoli di San

Ferdinando e le stragi come quelle di Steccato di Cutro, si allaccia con

“ragnatele affaristiche” rappresentate dal “modello Albania”. Il tentativo

è quello di cambiare la coscienza collettiva scaricando sui migranti le

frustrazioni e i fallimenti di politiche ultra-capitalistiche che vedono nel

binomio Trump- Musk il nuovo paradigma. Noi proponiamo la riscoperta di valori umani autentici come matrice assoluta sulla quale impiantare le

proposte politiche.

Per queste ragioni lanciamo questo appello: ritorniamo ad essere umani.

Rompiamo il silenzio partecipando all’iniziativa proposta da Lucano

invitando alla massima partecipazione in San Ferdinando lunedì 3 marzo

2025 alle ore 11 presso la baraccopoli”.