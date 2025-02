Nucera: “Reggio Calabria città di transito e non turistica. Servono hotel e centro congressi”

“Reggio Calabria ha una storia millenaria e una cultura da poter vantare, ma mancano i posti letto. Mi domando e chiedo al sindaco Falcomatà: va bene la presentazione della storia e delle eccellenze proposte nell’audizione di ieri a Roma in occasione di Reggio Capitale della Cultura 2027, ma dove andrebbero a pernottare tutti questi turisti che ci si propone di ospitare? Da qui bisogna partire per realizzare una città turistica, altrimenti è tutto inutile”. È quanto dichiara Giuseppe Nucera, imprenditore calabrese e leader del movimento La Calabria che vogliamo, evidenziando la grave carenza di hotel e alberghi in città. “Un piccolo centro del Tirreno ha più posti letto di Reggio Calabria. L’Hotel Miramare è chiuso da anni, una miseria e spreco di possibilità per la nostra città. Al posto dell’ex cinema Orchidea sarebbe ideale un hotel, non l’ennesimo centro culturale. Reggio Calabria così facendo diventa una città di transito, non turistica. Il record di passeggeri fatto registrare dal Tito Minniti, fatto certamente positivo e da elogiare, serve a poco se gli stessi non hanno strutture ricettive a sufficienza nelle quali recarsi. Pressapochismo e miopia di questa amministrazione impediscono di avere una visione incentrata sulle reali necessità del nostro territorio”, continua Nucera, sottolineando le difficoltà del settore ricettivo locale. L’imprenditore, già presidente di Confindustria RC, ribadisce le proposte avanzate in passato per rendere Reggio Calabria una destinazione turistica di rilievo: Realizzazione di un grande centro congressi e fiere a Pentimele con annesso hotel, trasferimento delle scuole dal centro in altre zone per realizzare alberghi, incremento delle strutture ricettive per sostenere il turismo. “Non può esistere Reggio città turistica se non si interviene in modo incisivo sulla ricettività. I B&B realizzati dai volenterosi imprenditori reggini non possono essere sufficienti”, afferma Nucera. Infine, Nucera commenta l’importanza del Museo del Mare, che ha visto di recente la posa della prima pietra: “Il Museo del Mare sarà un grande attrattore per la nostra città, le opere dell’archistar Zaha Hadid sono conosciute in tutto il mondo. Se il sindaco Falcomatà non avesse definanziato l’opera anni fa, forse oggi sarebbe già stata completata. Ma il ravvedimento è stato utile e oggi possiamo parlare finalmente dell’avvio del cantiere”.