Nasce la Pro Loco di San Lorenzo

Il salone parrocchiale di Chorio di San Lorenzo gremito in ogni ordine di posti, ha salutato con entusiasmo la nascita della Pro Loco del Comune di San Lorenzo che con le sue sette frazioni e i suoi ben 64,52 km² è il più esteso della Provincia. La costituzione della Pro Loco è un evento molto sentito da una comunità che, per una serie di vicissitudini, ha vissuto lunghi periodi di commissariamenti e di instabilità amministrativa. Lo ha spiegato a chiare lettere la neo presidente Francesca Pizzi che ha salutato i presenti con convinta determinazione: “È giunto il momento che la nostra comunità si renda conto dell’immenso patrimonio storico e naturalistico che il territorio possiede e che noi abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare mettendolo a frutto almeno a beneficio delle nuove generazioni. Costituire una Proloco vuol dire proprio questo: acquisire consapevolezza e avviare con convinzione e senza pregiudizi un proficuo lavoro di squadra senza altri fini se non il perseguimento del bene comune; la nostra iniziativa nasce da uno scatto di orgoglio e dalla voglia di portare l’area Grecanica all’attenzione di chi troppo spesso se n’è dimenticato abbandonandoci al nostro destino. Le parole d’ordine della Pro Loco San Lorenzo sono: Bellezza, Identità e Collettività; nostro compito è riscattare la reputazione della nostra terra sottraendola alla narrazione denigratoria che ha spesso subìto. Saremo comunicatori di bellezza e positività”.

La parola è passata subito dopo al Commissario Prefettizio Francesco Picone che, auspicando il ritorno della politica alla conduzione del Comune, ha sottolineato le enormi difficoltà amministrative derivanti dall’ampiezza del territorio e dal suo spopolamento e dall’ormai cronico stato di dissesto finanziario. Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del parroco Juan Manuel Cepeda, in rappresentanza anche degli altri parroci del Comune John Leula e Domenico Nucara, che ha sollecitato i “cittadini che sono rimasti” a “non tenere le braccia intrecciate” ma a scioglierle mettendosi a disposizione della comunità, lo stesso auspicio è stato manifestato anche da suor Daniela Maesano delle suore Veroniche del Volto Santo di Chorio.

La neonata Pro Loco ha aderito all’EPLI Ente Pro Loco Italiane, che era presente con una delegazione al massimo livello guidata dalla presidente regionale Giuseppina Ierace e dai presidenti di altre numerose località. Folta anche la delegazione dell’area Grecanica con in testa il Presidente dell’ associazione dei sindaci Pierpaolo Zavettieri, il sindaco di Bova Marina Andrea Zirilli, l’assessore di Motta San Giovanni Enza Mallamaci e Patrizia Crea che da tempo porta avanti le istanze dell’area grecanica con orgoglio e determinazione.

Presente in sala anche il Maresciallo Sergio Mirabile della stazione dei Carabinieri di Bagaladi.

Presente anche il CSI con il vice presidente Mimmo Aricò, il presidente della Coldiretti San Lorenzo-Condofuri Domenico Falcone e il presidente collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani sezione di Reggio Calabria Giuseppe Andrea Maiolo. Presenti, inoltre, delegati delle associazioni San Gaetano Catanoso di Chorio e Elpìs di Marina di San Lorenzo.

Prima del classico taglio della torta è stato presentato il direttivo della Pro Loco composto da: Chicca Nucera, Gianluca Russo, Paolo Neri, Antonino Russo, Maria Pizzi, Franco Arcidiaco, Antonio Zumbo, Giuseppe Praticò, Giuditta Zumbo, Rosanna Pangallo, Francesco Nucera e Giovanni Curatola.

In chiusura della serata, la presidente Francesca Pizzi ha aperto la campagna di tesseramento e ha assicurato un costante contatto con gli organi di comunicazione per la descrizione delle varie iniziative che saranno via via intraprese.