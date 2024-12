Reggio Calabria ospita le avventure “luminose” di un piccolo abete e Totò, pupazzo di neve dal cuore caldo, impegnati in un viaggio straordinario verso il Polo Nord seguendo la guida della Stella Polare

Dopo il successo di ieri sera, la Città di Reggio Calabria si appresta a rivivere uno degli spettacoli natalizi più affascinanti di sempre: stasera, domenica 22 (con un doppio spettacolo alle ore 19.00 e alle ore 22.00) e domani, lunedì 23 dicembre (con un unico show alle ore 18.00), le acque dello Stretto di fronte al Lungomare Italo Falcomatà saranno lo scenario per l’incantevole Drone Show realizzato dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nell’ambito del programma Reggio Città Natale.

A occuparsi della realizzazione dello spettacolo è Artech, che dal 2015 offre effetti speciali e soluzioni spettacolari per l’industria dell’intrattenimento in più di 39 paesi, insieme a Dronisos, leader mondiale nella tecnologia dei droni automatici per spettacoli. Grazie al loro lavoro e alla coordinazione di un team di dodici professionisti italiani e francesi, un imponente sciame composto da 500 punti luminosi, sorvola il tratto di mare di fronte l’Arena dello Stretto, trasformando il cielo in uno spettacolo unico che fonde storia, valori, tecnologia e creatività.

I droni volano ad un’altezza di circa 120 metri dal livello del mare e realizzeranno figure tridimensionali larghe più di 100 metri. Lo spettacolo è meglio visibile dalla passeggiata del Lungomare Falcomatà, nell’area adiacente all’Arena dello Stretto.

La storia narrata segue un piccolo abete, cresciuto in una foresta incantata che abbraccia due mari, e Totò, un pupazzo di neve dal cuore caldo. Uniti da un legame speciale, i due amici affrontano un viaggio straordinario verso il Polo Nord, seguendo la guida della Stella Polare che li conduce attraverso paesaggi mozzafiato, fino al punto in cui cielo, terra e mare si fondono. Mentre il piccolo abete desidera diventare grande e trovare la sua famiglia, scoprirà che il vero calore non si misura in altezza, ma nell’amicizia e nell’amore. Con il supporto di Babbo Natale, il piccolo abete brillerà come non aveva mai immaginato, illuminando il Natale di tutti coloro che lo incontrano. E proprio sulle acque scintillanti di Reggio Calabria, questa storia senza tempo troverà il suo culmine, regalando a grandi e piccini un Natale incantevole di emozioni e meraviglia.

“Per la prima volta realizziamo uno spettacolo di Natale per un Comune italiano, e lavorare con il team di Reggio Calabria è stato entusiasmante. Speriamo che, anche domani sera, il pubblico resti emozionato quanto noi nel creare questa magia” ha dichiarato Luca Toscano, Founder & Ceo di Artech.

L’evento, finanziato grazie alla programmazione del Pn Metro Plus in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà un inedito per Reggio Calabria, tra i pochissimi casi in Italia ed in Europa di spettacoli luminosi a tema natalizio.

“Un regalo per la città – ha affermato il sindaco Falcomatà – un’occasione per rendere magico il Natale di Reggio Calabria, già ricchissimo di iniziative e di eventi, al centro ed in periferia, attorno all’albero di piazza Duomo e nei villaggi allestiti a piazza Italia ed alla Villa Comunale, oltre che nella miriade di eventi che si stanno già svolgendo in questi giorni in tutti i quartieri della città. È la ciliegina sulla torta, uno spettacolo di altissimo spessore artistico e tecnologico, che rende davvero incantevole il nostro Natale, con spettatori estasiati e le cui immagini stanno già facendo il giro del mondo, esattamente come avvenuto per spettacoli simili nelle principali capitali del pianeta”.

“Siamo felici di poter annunciare questa ennesima perla dello scrigno di ricchezze che abbiamo predisposto per questo Natale – ha affermato l’assessore con delega alla programmazione Carmelo Romeo – quasi un mese fa avevamo annunciato che non sarebbero mancate le sorprese. E così dopo la bella mostra sui cimeli storici del calcio, che ha aperto le sue porte alla Pinacoteca civica e che durerà per i prossimi tre mesi, adesso siamo lieti di poter regalare questo spettacolo ai nostri concittadini e ai tanti turisti che in queste settimane d’inverno stanno affollando le strade e le piazze della nostra città. È davvero un unicum nella storia reggina, e speriamo sia un bellissimo biglietto da visita per i tanti che, in tutto il mondo, vedranno le immagini del nostro Natale e magari decideranno di trascorrere le loro vacanze nella nostra città”.