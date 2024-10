Giannetta (FI): “O.S.S., ecco il concorso nell’Asp di Reggio”

O.S.S., ecco il concorso nell’Asp di Reggio.

Lo annuncia il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“È stato indetto con delibera del Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria del 7 Ottobre il concorso pubblico per titoli ed esami per la stabilizzazione del personale precario per 30 Operatori Socio Sanitari. Anche in questo caso – dichiara Giannetta – le azioni messe in campo dal Commissario ad Acta, il Presidente Occhiuto, in sinergia con il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, si rivelano vincenti.

Si era creata una certa preoccupazione tra gli Operatori Socio Sanitari che avevano prestato servizio durante la pandemia – racconta il consigliere – cui non era stato rinnovato il contratto alla scadenza. Una preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo – continua – che gli OSS hanno espresso direttamente al Presidente Occhiuto durante un incontro che ho organizzato, insieme al Consigliere regionale Giovanni Muraca, a Palazzo Campanella.

Già in quella sede – evidenzia Giannetta – il Presidente aveva individuato la possibile soluzione ed ecco che, anche in questo caso – conclude – la risposta concreta ed efficace che si inserisce nel più ampio sistema di riorganizzazione delle risorse nel settore sanitario regionale”.