Stadio “Granillo”, il consigliere delegato Latella fa il punto: “Curva Sud sarà aperta per la prima gara interna della Reggina”

In corso i lavori per la recinzione nell’area del cantiere dietro la curva Sud. A darne notizia in una nota il Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella che ha rassicurato circa il fatto che “come già annunciato qualche giorno fa, il settore storicamente dedicato agli ultras amaranto sarà aperto in occasione della prima gara casalinga di campionato”.

In queste ore si è riunita la Commissione Gos che ha analizzato gli interventi in corso di esecuzione da parte dell’impresa titolare dell’appalto della piscina per la messa in sicurezza della delimitazione del cantiere. “Ringrazio tutte le autorità per lo spirito di collaborazione che si sta registrando in queste ore – ha affermato Latella – i tecnici si stanno confrontando per garantire la soluzione migliore dal punto di vista della sicurezza”.

Nei prossimi giorni l’organismo deputato a verificare le condizioni di sicurezza del Settore tornerà a riunirsi per analizzare l’esecuzione dei lavori, per consentire l’apertura della Curva in occasione della prima gara casalinga della Reggina 1914.