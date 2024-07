Castorina ad incontro Anci Missione Italia: “Ancora ritardi sulla spesa del PNRR, necessario semplificare le procedure”

Si è svolta a Roma l’assemblea di Anci Missione Italia PNRR dei Comuni e delle Città 2021/2026 a cui ha preso parte anche il Consigliere Comunale di Reggio Calabria e Componente della Commissione Immigrazione e Politiche per l’Integrazione ANCI Avv. Antonino Castorina.

All’appuntamento romano che si è sviluppato con vari tavoli tematici ed un assemblea plenaria con vari interventi ha parlato anche il Presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani Antonio Decaro che a breve si insedierà a Bruxelles quale nuovo parlamentare europeo il quale ha chiarito come alla fine del 2024 si raggiungeranno i 20 miliardi di spesa del PNRR con una spesa nel primo trimestre del 2024 di 5,8 milioni di euro il che registra un incremento di 1,4 rispetto al 2023.

Tra le varie criticità riscontrare quello delle scadenze anche alla luce del fatto che se un progetto approvato non avrà speso tutti i fondi europei entro il 30 giugno 2026, questi andranno restituiti all’Ue.

La necessità secondo Castorina è quella di semplificare le procedure per evitare di perdere risorse importanti e rispettare la tabella di marcia.

I comuni, anche in Calabria spiega il Consigliere sono le realtà più efficienti nella spesa ma vanno supportati anche con l’aiuto dell’Europa.

Secondo Castorina è necessario concretizzare un parallelismo con l’impianto del Next Generation Eu per lo meno sulla transizione verde e digitale e rendere i nostri comuni credibili tanto nella progettazione che nella spesa delle risorse, Reggio Calabria può essere buon esempio per tutti.