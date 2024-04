25 aprile, AMPA Reggio Calabria: “Festa della liberazione contro tutte le guerre”

“L’appello di AMPA per una FESTA DELLA LIBERAZIONE CONTRO TUTTE LE GUERRE registra consensi non solo a Reggio Calabria ma anche in numerose città italiane, dove gli organizzatori della FESTA mettono in evidenza, nei programmi e sulle locandine, l’articolo 11 della Costituzione fondato sul RIPUDIO DELLA GUERRA.

Il COORDINAMENTO REGGINO METROPOLITANO CONTRO TUTTE LE GUERRE ha pienamente condiviso la proposta e sarà quindi presente alla Villa Comunale di Reggio Calabria, all’interno della quale IL Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana hanno programmato la FESTA DELLA LIBERAZIONE, dando appuntamento alle ore 10:00 del 25 APRILE 2024 per il tradizionale omaggio alla “Stele del Partigiano”.

AMPA venticinqueaprile sarà presente alla Villa Comunale, dove deporrà l’omaggio floreale alla base del monumento dedicato alla Resistenza, insieme a tutti i cittadini, alle Istituzioni ed a tutte le organizzazioni che condividono i valori fondamentali che determinarono la scelta di istituire, nel 1946, la FESTA DELLA LIBERAZIONE che, insieme alla FESTA DELLA REPUBBLICA del 2 Giugno, costituiscono le più importanti FESTE CIVILI del nostro Paese”.

E’ quanto si legge in una nota stampa dell’AMPA venticinqueaprile.