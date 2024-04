Editoria, la Leonida Edizioni compie vent’anni: il 19 aprile l’evento a Palazzo Alvaro

Si svolgerà il 19 aprile alle ore 17.00 presso la sala Perri — Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria — la conferenza per i venti anni della Leonida Edizioni. La realtà editoriale reggina che dal 2016 ha assunto lo status di “casa editrice di media grandezza (la produzione letteraria e internazionale si traduce in un numero di pubblicazioni che oscilla tra le 40 e le 100 novità editoriali all’anno)” nasce nel 2005, Il manifesto culturale della Leonida Edizioni ha da subito indirizzato la propria linea abbracciando l’ambito storico letterario attraverso un linguaggio che si decifra in moderni codici linguistici attingendo da processi e tecniche collocabili entro la vasta cornice del Mediterraneo. Dal 2015 si è aperta al territorio transcaucasico attraverso una politica di sviluppo culturale pubblicando e divulgando opere di alto valore letterario. Dal 2013 la casa editrice coordina le attività della scuola per redattore di casa editrice e dal 2015 è organizzatrice della rassegna letteraria Xenia Book Fair, con annesso premio letterario. Un’attività intensa e prolifica che trova nell’Apertura un elemento connotativo sempre più marcato della politica editoriale della Leonida Edizioni, una casa editrice che viaggia spedita ad occupare un posto di rilievo nel contesto del panorama editoriale indipendente nazionale.