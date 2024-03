Nominato il nuovo Cda di Castore Spl: Mallamaci nuovo presidente

«L’assemblea dei soci ha determinato l’approvazione del bilancio della società Castore per il 2022 – ha poi commentato Battaglia – questo ci consente di superare il blocco che c’era stato finora. Si va avanti con la nomina del nuovo Cda a cui facciamo gli auguri di buon lavoro. Non possiamo dimenticare chi, in questi quattro anni, ha condotto Castore in maniera egregia Sofi, Panetta e Donato che oggi escono, ma che hanno avuto la fiducia fino a questo momento: a loro va un grandissimo ringraziamento».

«Ringraziamo il vecchio cda per il ruolo svolto a sostegno della società – ha aggiunto Versace – non solo per la crescita della stessa ma anche per l’abnegazione che hanno avuto nei confronti di un settore molto complicato, alla guida di una società che ha visto alti e bassi ma che ha messo davanti sempre il bene dei suoi lavoratori e dei nostri concittadini. Un rinnovato in bocca al lupo a chi oggi finisce il suo lavoro e un augurio di buon inizio al nuovo cda».