ANPI: nasce a Reggio Calabria una sezione intitolata a Nilde Iotti

Il 24 di febbraio il Comitato Provinciale ANPI di Reggio Calabria ha deliberato, nel rispetto dell’art. 3 comma 3 dello Statuto dell’Associazione, d’avviare le procedure per la costituzione di una nuova sezione ANPI a Reggio Calabria. La stessa, che vedrà la luce con la celebrazione del Congresso costitutivo da tenersi entro il mese d’aprile 2024, sarà intitolata a Nilde Iotti; prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei deputati (1979/1983).

Dopo l’8 settembre 1943 si iscrive al PCI e partecipa alla Resistenza; ha fatto parte dell’Assemblea Costituente, ed in particolare, della Commissione dei 75 incaricata della stesura della Carta Costituzionale.

Questa sezione – si legge in un comunicato stampa dell’Anpi – nasce con l’ambizione d’essere un vero e proprio centro-studi per la storia della Resistenza e dell’Antifascismo a Reggio Calabria nel suo territorio metropolitano. Obiettivo della sezione è quello, tra gli altri, di “fare memoria” coinvolgendo le nuove generazioni attraverso iniziative tematiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Mira, d’altronde, a divenire punto di riferimento di tutti e tutte coloro che si riconoscono nell’antifascismo militante. Le Iscrizioni sono aperte e, per promuoverle, nei giorni 9 e 10 marzo saremo in piazza a Reggio Calabria per le giornate nazionali del tesseramento. Pubblicheremo a breve (anche sui social) una locandina con le indicazioni di piazza ed orario in cui sarà possibile venire a trovarci per il tesseramento con uno slogan significativo: “80 ANNI DALLA STESSA PARTE: ANTIFASCISTI!”.

L’incarico di coordinatrice della Costituenda Sezione è stato affidato a Patrizia Gambardella.