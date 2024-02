Nuova data per il Carnevale Rosarnese 

L’amministrazione comunale comunica che il Carnevale Rosarnese previsto per domenica 11 febbraio e rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, si svolgerà domenica 18 febbraio a partire dalle ore 14:30. Saranno oltre 15 i carri allegorici, gruppi mascherati e tanto altro, che sfileranno, con inizio alle ore 14: 30, da piazza paolo orsi e proseguiranno lungo le vie del centro cittadino: via Medma, via Regina Elena, Piazza Valarioti, piazza del popolo, Corso Giuseppe Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Duomo.

A seguire ci sarà la cerimonia di premiazione: verranno premiati il carro allegorico più bello, la maschera più originale ed il gruppo mascherato più simpatico. la festa proseguirà fino a sera tra musica live, balli, giochi per grandi e bambini.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Rosarno e coordinato dall’assessore con delega allo spettacolo Antonino Pronestì con la preziosa collaborazione delle Parrocchie, Associazioni, Scuole dell’Infanzia e Primaria, Scuole di danza, Commercianti, Agricoltori e volontari cittadini.