MArRC, la Cisl Fp di Reggio Calabria saluta il direttore Demma: “Tracciato importante percorso in poco tempo”

“La CISL FP di Reggio Calabria ringrazia e saluta il Direttore Filippo Demma per aver tracciato in poco tempo un importante percorso, dimostrando tutta la sua professionalità.

‘Un Museo Archeologico deve essere un luogo vivo, in osmosi con il territorio che vuole raccontare, e aperto a tutti i tipi di pubblico, anche a coloro che necessitano di accortezze particolari e supporti specifici’: questo è quanto dichiarato dal Direttore Filippo Demma nell’ambito delle attività da mettere in campo per l’anno 2024 per la valorizzazione dell’immenso patrimonio del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Tantissime le iniziative, le conferenze e i progetti sperimentali già in cantiere per promuovere e valorizzare i contesti archeologici provenienti dal territorio di Reggio Calabria grazie alla sapiente regia del direttore Filippo Demma e alla fattiva collaborazione con i responsabili dei vari uffici, la soprintendenza. le istituzioni e le associazioni del territorio anche nell’ottica di potenziamento dell’accessibilità culturale del Museo.

Già dai primi mesi dell’anno si è lavorato quindi per rinsaldare il legame tra il Museo e la cittadinanza attraverso la valorizzazione del capitale culturale, sociale e umano per poi passare il testimone al nuovo direttore Fabrizio Sudano che dal 15 gennaio u.s. sarà alla guida del Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria e a cui rivolgiamo un sentito augurio di buon lavoro.

Sicuri che anche Sudano con la sua professionalità continuerà il lavoro nel solco tracciato da Demma”.

Così, in una nota, Antonella Zema e Vincenzo Sera, rispettivamente segretaria provinciale e segretario generale della Cisl Fp Reggio Calabria.