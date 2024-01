Bova Marina, consegnati i lavori per realizzare nuovo depuratore

Sono stati consegnati oggi, i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Bova Marina che sorgerà in località Vena.

“Un traguardo importante per la salute dei cittadini e il rispetto per l’ambiente – ha commentato l’assessore ai LLPP Elvira Tuscano –. Il depuratore rappresenta una soluzione alle criticità ambientali che si trascinano da tempo ed è una risorsa preziosa, per lo sviluppo turistico. Il nostro obiettivo è di migliorare sempre la qualità della vita della comunità”.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 4.212.912 milioni di euro e gli interventi programmati saranno realizzati nell’area disponibile all’interno dei confini dove

attualmente esiste un impianto. In questa area si prevede la realizzazione di un sollevamento esterno posto in località Via Marina, una doppia linea di pretrattamento con macchine compatte per i reflui fognari, una vasca di equalizzazione e laminazione delle portate; una doppia linea di trattamento biologico costituita da comparto biologico e da successiva fase di filtrazione con dispositivi a fibra cava supportata MBR, un nuovo sistema di disidratazione meccanica realizzato in ambiente confinato; un edificio e gruppo soffianti a servizio del comparto di ossidazione; una sezione di digestione aerobica.

Saranno, infine, effettuate opportune sistemazioni dell’area con la realizzazione della viabilità di servizio all’impianto e di piazzali di manovra.

“L’amministrazione comunale ha promosso la progettazione ed avviato la realizzazione di un impianto di depurazione con bioreattori a membrane (MBR) che, oltre ad essersi affermati sia in ambito nazionale che internazionale come una valida tecnologia alternativa ai convenzionali impianti a fanghi attivi (CAS), consentirà il raggiungimento dei requisiti legislativi in materia sanitario-ambientale con evidenti benefici anche e, soprattutto, per la comunità locale e non – continua la Tuscano-. In settimana, inizieranno pure i lavori di intervento di messa in sicurezza della strada Amigdalà”. Inoltre, per sottrarre al degrado e rendere fruibile l’area, sono stati piantumati 30 alberi, dedicati ai 30 bambini nati nel 2023 a Bova Marina”.

Disposti anche altri interventi di riqualificazione, risanamento e ristrutturazione che interesseranno la sede stradale della Strada Trigoni e Clanga, due strade di collegamento con le aree interne.

E ancora, la messa in sicurezza dell’area auditorium-palestra e sistemazione dei viali dedicati a tre grandi artisti calabresi quali Mia Martini, Mino Reitano e Rino Gaetano. I lavori riguardano il ripristino dell’illuminazione, ripristino delle telecamere e recinzione con elementi orsogril e cancelli d’ingresso.

Sono quasi conclusi invece, i lavori di intervento di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’IC BOVA MARINA-CONDOFURI finanziamento PON (Ministero dell’Istruzione e del Merito) per un importo di € 200.000,00.