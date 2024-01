La tragedia della 106 non ci lascia indifferenti. È una cosa immane. Bisogna impegnarsi concretamente per adeguare i lavori di questa 106 che continua a essere la strada della morte. Non è tollerabile questa situazione che per decenni è rimasta senza risposte, in un’arteria che collega tre regioni e che è strategico per la Calabria.

Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.