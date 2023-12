SPI Cgil ed Anpi insieme ai bambini di Riace: “Un appello per la pace nel mondo”

“Partendo dal cuore dell’accoglienza, SPI CGIL e ANPI organizzano una serata speciale dedicata ai bambini provenienti da tutto il mondo. Abbiamo una grande responsabilità e un dovere morale nei loro confronti. Spesso si parla di diritti, ma i diritti dei bambini sono ignorati e calpestati. Molti bambini non hanno accesso al cibo, all’acqua pulita, alle cure mediche così come ad un’istruzione adeguata. Alcuni sono costretti a diventare bambini soldato e molti vengono uccisi in guerre decise da adulti. E’ tempo di dire basta a tutto questo, alle violenze perpetrate contro di loro così come a tutte le guerre in cui vengono coinvolti.

Dobbiamo impegnarci a proteggerli e amarli, poiché saranno i futuri cittadini di domani. Insieme, possiamo garantire loro un futuro migliore. La sera del 20 dicembre vorrà essere un segno di solidarietà senza confini e di amore illimitato. Saranno distribuiti doni a tutti i bimbi in un’atmosfera festosa. Per rendere tutto ancora più magico, Babbo Natale partirà dalla nostra sede di Riace su un carretto trainato da un asinello per raggiungere il villaggio globale di Città Futura.

Con questa iniziativa, vogliamo lanciare un appello per la pace e il rispetto nei confronti di tutti i bambini del mondo”.

E’ quanto si legge in una nota di Mimma Pacifici, segretaria Generale SPI CGIL Area Metropolitana RC, e Giuseppe Apicella, presidente Sezione ANPI Carla Nespolo Riace.