Un altro passo verso il “Museo del Mare” di Zaha Hadid: siglato a Reggio Calabria il protocollo per la legalità

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato in prefettura il protocollo d’intesa per accompagnare la realizzazione del Museo del Mare di Reggio Calabria e impedire le infiltrazioni mafiose nei lavori.

Il progetto è stato firmato oltre dieci anni fa dallo studio londinese di Zaha Hadid architects, l’archistar iraniana scomparsa. L’avveniristico progetto, a parere degli esperti, che sorgerà alla foce del torrente Libertà, a ridosso dell’area portuale, nell’idea originaria di Zaha Hadid, rappresenterà, come i Bronzi di Riace, uno dei ‘marcatori’ più positivi dell’area metropolitana reggina.

L’opera, dopo alcuni rinvii per mancanza di finanziamento, era stata inclusa dal governo Draghi tra i 14 investimenti strategici per la rinascita del Paese. Grazie a questa decisione, i finanziamenti, che ammontavano a 53 milioni di euro, sono stati rimpinguati fino a raggiungere complessivamente 113 milioni di euro, con l’apporto del PNRR e del PON Metro plus 2021-2027.

Il progetto prevede la realizzazione di due edifici, il Centro polifunzionale e il Museo del Mare.

Il documento firmato oggi in prefettura, nei suoi punti salienti, impone di stipulare contratti e subcontratti esclusivamente con soggetti iscritti nelle “white list” o nell’anagrafe antimafia degli esecutori e prevede apposite condizioni risolutive in caso di successiva interdettiva.

“Dopo aver realizzato il waterfront della città, è un onore e una responsabilità contribuire allo sviluppo di Reggio Calabria con la costruzione di un’opera ambiziosa come il Museo del Mare”.Lo dichiara Vito Matteo Barozzi, amministratore unico di Cobar Spa, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con la lucana Mancusi Spa, in occasione della firma del protocollo per la legalità per la realizzazione del Museo del Mare, la struttura progettata dall’archistar Zaha Hadid che andrà a completare il rinnovato waterfront della città di Reggio Calabria.

“Vogliamo operare al meglio e riteniamo che il protocollo per la legalità che abbiamo sottoscritto oggi con Ance Calabria, Prefettura di Reggio Calabria e Ministero dell’Interno, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, possa rappresentare un alleato fondamentale per affrontare questa prova, oltre che un modello virtuoso e una esperienza pilota da adottare anche in altri cantieri”.

“La prevenzione nel momento in cui si affronta un’opera di questa portata diventa fondamentale. Rafforzare i presidi di governance finalizzati a creare un sistema di regole, un tracciamento puntuale e una rete di controlli rigorosi in ogni fase dei lavori, anche nel rapporto con i fornitori, può risultare decisivo per abbattere qualunque ostacolo che possa condizionare o rallentare il normale svolgimento delle attività imprenditoriali” continua Barozzi.

“La collaborazione e il dialogo costante con le istituzioni e con Ance Calabria possono davvero contribuire a rafforzare chi vuole lavorare nel Sud, creare ricchezza in maniera sana e trasparente senza che possa essere offeso o limitato il principio della libertà di impresa e di mercato”.