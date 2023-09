Da Amalia Bruni solidarietà al giornalista Cesare Minniti

“La libertà di stampa è sacra e inviolabile, non risponde a nessun padrone e a nessun colore politico. Ed ogni tentativo di limitarla, fermarla o semplicemente renderla più docile è un attacco alle fondamenta democratiche di una società civile. L‘aggressione subita dal giornalista Cesare Minniti di Reggio Tv, preso a calci e a pugni mentre stava eseguendo alcune riprese dopo un incidente automobilistico, è da condannare senza esitazione. Se non si consente alla stampa di esercitare il diritto di cronaca raccontando i fatti che avvengono quotidianamente vuol dire che siamo in aria di regime. A Cesare Minniti, alla sua emittente e a tutti i suoi colleghi la mia solidarietà non di facciata ma reale e concreta. Per quanto possibile, per il mio ruolo resto a disposizione per qualunque iniziativa che possa sensibilizzare le coscienze dei cittadini il cui interesse è tutelare chi svolge con onestà e equilibrio il diritto di cronaca”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Gruppo Partito Democratico e Vicepresidente della Commissione Antindranghet