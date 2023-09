Gioia Tauro aderisce a Donacod: servizi mensa e scuolabus con gestione digitale

I Buoni Donacod si raccolgono a seguito di acquisti nei diversi esercizi commerciali aderenti (anche on-line) o attraverso gli “Studia e Vinci” (rispondendo a domande su contenuti proposti da aziende sponsor).

Per utilizzare il servizio e raccogliere i Buoni Donacod le famiglie devono scaricare gratuitamente l’App Donacod per smartphone/tablet Android e iOS e registrarsi.

Con Donacod è possibile anche sostenere (donando i Buoni Donacod) le spese degli Istituti Scolastici Pubblici aderenti e pagare altri costi come la retta di diversi Asili Nido, dei Libri Scolastici ed Universitari, le rette di varie associazioni del territorio tra cui Scuola Calcio, Scuola Tennis, Scuola Danza, ecc.

Il Comune, le scuole e le famiglie non hanno sostenuto e non dovranno sostenere alcun costo per utilizzare Donacod. Donacod infatti offre i suoi sistemi gratuitamente a tutte le Amministrazioni Comunali, le Scuole Pubbliche, le Società di Refezione e le famiglie basando il suo modello di business sulle aziende sponsor e sugli esercizi commerciali.

Aldo Alessio (Sindaco): “Entriamo in un Donacod per offrire alle famiglie un importante opportunità di risparmio sul costo dei servizi scolastici incentivando anche il commercio locale.”

Carmen Moliterno (Vicesindaco): “Con la piattaforma offerta da Donacod riduciamo la burocrazia. Penso in particolare ai genitori lavoratori che non dovranno piu’ perdere tempo prezioso per recarsi in Comune a prendere i buoni cartacei per la mensa. Anche il tempo per la gestione del servizio da parte del personale comunale si riduce e potranno occuparsi di altro. Tutto a costo zero per l’Amministrazione.”