Touring Club di Messina e Reggio Calabria soddisfatti per riattivazione del “tavolo tecnico per i trasporti nell’area dello Stretto”

I Club di Territorio di Messina e Reggio Calabria del Touring Club Italiano esprimono la propria soddisfazione per la riattivazione del “tavolo tecnico per i trasporti nell’area dello Stretto”. In passato più volte i Club si sono espressi, congiuntamente, per uno sviluppo dei trasporti nell’area dello Stretto attraverso interventi mirati nel settore dei trasporti e della mobilità urbana tra le due sponde con l’obiettivo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dell’intermodalità in ambito ferroviario, aeroportuale e marittimo nell’area integrata dello Stretto.

La nomina, inoltre, dell’ammiraglio Nunzio Martello [Vice Comandante Generale della Guardia Costiera] quale coordinatore del tavolo ci fa ben sperare che il precitato organismo produrrà atti concreti ed utili a promuovere l’area integrata. Infatti l’ammiraglio Martello è un profondo conoscitore delle dinamiche dello Stretto e dei territori da esso lambiti.

Ad avviso dei Club i primi provvedimenti non potranno non essere:

· incremento della frequenza e qualità dei collegamenti tra le due sponde.

· tariffe e biglietti unici per chi prende l’autobus a Messina, o a Reggio e Villa;

· creazione di un terminal nel porto di Messina per coloro i quali abbiano acquistato un biglietto aereo in partenza dall’aeroporto dello Stretto a Reggio Calabria, nell’ambito dello sviluppo dell’intermodalità mare-aereo nell’area dello Stretto;

I Club tuttavia manterranno alta l’attenzione sui provvedimenti proposti dal tavolo e sulla tempistica della loro adozione dai vari attori locali aventi responsabilità politiche ed amministrative