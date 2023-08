Continuano gli sbarchi di migranti: in 454 arrivano a Reggio, a bordo della nave Dattilo

È arrivata al porto di Reggio Calabria la nave Dattilo della guardia costiera salpata ieri da Porto Empedocle (Agrigento) con a bordo 454 migranti. Lo sbarco è in corso sul molo di Ponente dove le procedure di accoglienza sono coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria. Dei migranti arrivati, 111 verranno trasferiti al centro di prima accoglienza di Ardore mentre il resto saranno collocati nel centro di accoglienza allestito a Gallico, nel comune di Reggio Calabria, all’interno della palestra della scuola Boccioni in attesa di essere trasferiti successivamente, in base al riparto stabilito dal ministero dell’Interno, dopo le procedure di identificazione e foto-segnalamento. I migranti sono di nazionalità sub-sahariana e tunisina.