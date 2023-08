Caulonia, il sindaco Cagliuso propone una nuova ripartenza per il bene della Comunità. In consiglio comunale i chiarimenti della maggioranza su Rupe Majetta. L’assessore Ierace è intervenuta sul KTF

«È prerogativa di questa amministrazione coinvolgere concretamente tutte le forze sane della comunità nelle scelte che riguardano la Cosa Pubblica». È quanto ha sottolineato il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, nel corso del Consiglio comunale che si è tenuto ieri pomeriggio nella biblioteca comunale di Caulonia Marina. Il Sindaco ha ribadito la disponibilità della maggioranza al dialogo costruttivo superando sterili e inutili polemiche: «Stiamo lavorando ad un programma di rilancio del Paese e riteniamo importante lo spirito di collaborazione da parte di chi vuole il bene della Comunità, superando steccati di ogni tipo, per raggiungere l’obiettivo di far crescere Caulonia».

Nel corso del Consiglio comunale si è discusso del “Kaulonia Tarantella Festival”, giunto alla XXV edizione che si terrà dal 23 al 26 agosto, e dei lavori di Rupe Majetta. Due argomenti molto importanti sui quali la Maggioranza con idee chiare e con argomentazioni pertinenti ha fugato i dubbi e le perplessità dell’opposizione, mai propositiva, laddove, invece, la Maggioranza, in pieno spirito di collaborazione, ha proposto di farsi carico dei problemi del Paese, pur nel rispetto dei ruoli.

Con riferimento al “Kaulonia Tarantella Festival”, in particolare, l’assessore Antonella Ierace ha spiegato con particolarità e documenti la situazione e il progetto-programma dell’edizione 2023, intitolata “Tarantella Pride” che coniuga condivisione, inclusione e integrazione con musica e narrazione popolare, insieme a tematiche culturali, sociali e civili.

È seguito l’intervento dell’assessore Antonella Caraffa che, di concerto con l’assessore Lorenzo Commisso, con piglio costruttivo, ha tracciato l’excursus del lavoro fatto e portato avanti per quanto riguarda il sito di Rupe Majetta e, sul punto, si è data la possibilità ai colleghi consiglieri Vincenzo Frajia e Maria Campisi di prendere visione dell’argomento invitandoli a collaborare alla risoluzione delle problematiche dell’ente, per superare le criticità del passato amministrativo, dove sedeva l’attuale capogruppo di minoranza Luana Franco, che ha lasciato in eredità solo macerie.

«Guardiamo avanti con un nuovo spirito di collaborazione – ha concluso il Sindaco Cagliuso – perché Caulonia e i Cauloniesi ha bisogno di una amministrazione concreta e forte per poter recuperare i ritardi accumulati nel tempo per miopie politiche. Oggi tutti noi dobbiamo avere la capacità di sintesi e puntare a risolvere quei ritardi ripartendo con u nuovo slancio».