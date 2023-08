Melito Porto Salvo, ANCADIC: “Il cimitero comunale nella frazione di Lembo versa in stato di abbandono e degrado, serve intervento di pulizia”

“L’ANCADIC – comunica la stessa in una nota – ha chiesto al Sindaco e all’Amministrazione comunale di Melito di Porto Salvo di voler disporre un solerte intervento di pulizia presso il cimitero comunale situato in località Lembo che versa in condizioni di degrado e abbandono. Alla data del 18 agosto 2023 è stato riscontrato dal referente unico dell’ANCADIC la presenza di sterpaglie e erbacce soprattutto nelle aree ancora non edificate, ove si è riscontrata anche la presenza di materiale plastico, addirittura delle ruote di veicoli non più utilizzabili, della guaina asfaltica, sacchetti contenenti rifiuti, bottiglie di bibite di vetro e di plastica.

Vi è di più. In questi lotti alcune salme inumate nella nuda terra non sono prontamente avvistabili giacché coperte da vegetazione in mezzo alla quale si stenta di notare delle piccole croci di ferro e di marmo con accanto ad una di esse una bottiglia di plastica con all’interno qualche fiore. Da qui l’amore dei parenti verso il proprio congiunto.

Il cimitero è un luogo sacro dove riposano i nostri cari, merita rispetto e decoro”.