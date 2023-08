Auto finisce in scarpata: muoiono due fratelli a Condofuri

Due fratelli sono morti ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Condofuri. I due, secondo una prima ricostruzione, erano a bordo di un’auto che, nel fare manovra, è finita in un fossato al lato della strada ribaltandosi. Il passeggero, Pasquale Manti, di 70 anni, pensionato, è morto sul colpo, mentre il guidatore Domenico Manti, di 73 anni, è stato soccorso e portato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dal Suem 118. L’uomo, però, è morto poco dopo il ricovero. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione di Condofuri per stabilire la dinamica dell’incidente.