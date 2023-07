Sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della città metropolitana di Reggio Calabria

La determinazione straordinaria dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno 2023 fissato al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2018 per sei mensilità – luglio-dicembre 2023 – quale premio calcolato e da erogare alla luce della verifica degli indicatori sull’andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio operata dalle parti sottoscrittrici con il riconoscimento per tutti i lavoratori di riferimento di un premio economico compreso tra 34,39 Euro mensili per l’operaio comune e sino a 68,83 Euro mensili per l’impiegato di 7° livello per le sei mensilità da luglio a dicembre 2023;

Il rafforzamento della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per le imprese sino a 15 dipendenti prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendale attraverso la piena operatività dell’Associazione Calabria per la Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni – SLC Calabria – costituita dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie FENEAL UIL Calabria, FILCA CISL Regionale Calabria e FILLEA CGIL Calabria;

Il rafforzamento dell’impegno per la sicurezza sul lavoro attraverso il rilancio delle prestazioni della Scuola Edile, del CPT (Comitato Paritetico Territoriale) ed il rifinanziamento agevolato dell’istituto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST);

La nuova disciplina della premialità per le imprese virtuose in materia di gestione della forza lavoro che potranno accedere ad una cospicua riduzione dell’aliquota APE fino ad un massimo di Euro 20.000,00 annui in relazione alla propria anzianità di iscrizione alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria;

L’approvazione del nuovo regolamento Prestazioni e Assistenze in favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria;

Il rafforzamento della borsa lavoro BLEN.IT finalizzata a supportare l’incontro domanda-offerta di lavoro, la mappatura delle competenze e delle abilità dei lavoratori;

L’istituzione dell’indennità suppletiva di trasferta fino a € 120,00 mensili oltre i 150 km di distanza tra cantiere ed il luogo di residenza, nell’ambito di cantieri relativi a opere pubbliche di grandi dimensioni il cui valore contrattuale risulti pari o superiore a 50 milioni di Euro;