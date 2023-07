Variazione di bilancio urgente per ripristinare la viabilità sul lungomare di Bova Marina

Con delibera di Giunta di ieri, assunta con i poteri del Consiglio, è stata decisa una variazione di bilancio d’urgenza rivolta a reperire la dotazione finanziaria necessaria per il ripristino della viabilità sul lungomare nel tratto devastato dalle mareggiate dei mesi scorsi.

Su proposta del responsabile dell’ufficio tecnico Ingegnere Greco e dell’assessore al ramo Elvira Tuscano si è resa disponibile la somma di 40.500.00 € da impiegare direttamente e in tempi strettissimi tutelando così la salute, la sicurezza e l’incolumità degli abitanti e delle abitazioni, per la riapertura della strada che renda fruibile l’intero percorso del lungomare.

Con la stessa delibera è stata operata la messa in sicurezza impiantistica della mensa scolastica della Scuola primaria “Corrado Alvaro” dell’importo di € 200.000,00 (finanziamento PON) e la realizzazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Bova Marina per un importo di € 100.000,00 (finanziamento Ministero dell’Interno).

“Oggi, sono iniziati i lavori per la riapertura lato Est del varco sul Torrente Sideroni, in quanto unica via che consente il transito dei mezzi di soccorso in ingresso e in uscita dal lungomare cittadino e dal villaggio San Leo. Intervento necessario a tutela della pubblica incolumità per come disposto da apposita ordinanza del sindaco del 31/05/2023 regolarmente inviata a tutti gli organi competenti senza riscontrare fin’ora, alcun ricorso o opposizione – afferma l’assessore Tuscano -. A seguito di numerosi e ripetuti incontri da me voluti con i responsabili dell’ufficio tecnico e la ditta affidataria per la scelta dei materiali da utilizzare ed il rispetto delle prescrizioni della Sovrintendenza, è stato fissato improrogabilmente per lunedì 10 luglio, l’inizio dei lavori di realizzazione del progetto “Borghi” che riguarda la qualificazione della viabilità interna, il rifacimento di piazza Municipio ed i sottopassi di accessco al mare”.

In conclusione, l’assessore Tuscano esprime soddisfazione “per il lavoro fin qui svolto anche se in ritardo rispetto le previsioni infatti, si sono accavallate scadenze e adempimenti improrogabili richiesti da altri progetti entrati in fase esecutiva, primi tra tutti il progetto per il rifacimento delle strade interne e l’approvazione del progetto esecutivo e, di seguito, la costruzione del depuratore”.