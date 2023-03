Violenza di genere, firmato il protocollo d’intesa fra la questura di Reggio Calabria e l’Asp di Reggio Calabria

Nel 2022, in Calabria, 722 sono state le persone arrestate per reati legati ad abusi e violenza di genere e circa 200.000 le persone sottoposte a controlli, a Reggio Calabria la Questura ha emesso 10 ammonimenti per atti persecutori e 43 per maltrattamenti in famiglia. L’importanza di un supporto psicologico non è solamente da ritenersi necessario per le vittime di violenza ma anche per chi la commette che il più delle volte è anche esso vittima di un sistema, della società, dell’incultura.

Un plauso da parte di Federsanità Anci Calabria “a questo accordo che ci si auspica può essere apri pista di tante altre iniziative analoghe”.