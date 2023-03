8 marzo, le iniziative a Siderno per la Giornata Internazionale della Donna

“La Giornata Internazionale della Donna è un’importante occasione per riflettere sulle conquiste delle donne nel passato, celebrare il loro presente e guardare al futuro con l’obiettivo di eliminare ogni forma di discriminazione di genere. Questo giorno ci invita a riconoscere il contributo delle donne nella società, promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile, e continuare a lottare per un mondo più giusto e equo per tutte le donne del mondo.

L’Amministrazione Comunale di Siderno ha organizzato per l’occasione, una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza

Il programma prevede:

– Siderno si illumina di giallo mimosa: il Palazzo Comunale si colora di giallo.

– Ore 11.00 Inaugurazione Collettiva d’Arte, Palazzo Comunale. Esposizione degli artisti: Giulio Archinà, Marisa Catalano, Mariella Costa, Girolamo Gullace, Carmela Salvatore, Emanuela Verbeni, Tiziana Zimbalatti, Giuliano Zucco

– Eccezionalmente verranno esposti degli Studi inediti del Maestro Giuseppe Correale.

– Ore 18.00 Visione del film “Le 13 rose”Biblioteca Comunale a cura dell’Associazione “Amici del Libro e della Biblioteca”.

Le Associazioni, le FF.OO., i Dirigenti delle Scuole presenti sul territorio e la Cittadinanza tutta sono invitati a partecipare nei giorni 8/9/10 p.v. negli orari di apertura del Palazzo Comunale”