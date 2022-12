Reggio Calabria, l’11 Dicembre al teatro Cilea ritorna il “Fashion Show”

Mancano pochissimi giorni al tanto atteso evento moda firmato Artemide e DB Model, che come di consueto preannuncia l’inizio delle festività natalizie, ormai da 4 anni: stiamo parlando del “Fashion Show”. Valeria Pellegrino e Mario Vitolo da veri professionisti del settore moda spettacolo e pubblicità, dopo averci affascinato con il successo dell’evento estivo “Collezioni Carrà”, svoltosi nel mese di Agosto, non potevano non replicare con l’appuntamento moda invernale e prenatalizio.

Alle ore 18:00 di Domenica 11 Dicembre, presso il Foyer del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà un ricco defilè. In passerella infatti sfileranno abiti donna per tutte le occasioni, dalla sposa alla cerimonia e gioielli. Tutte creazioni di rinomate aziende calabresi, rigorosamente Made in Italy. Il momento moda sarà preceduto da un aperitivo di benvenuto a cura di Capo Sperone Resort. E tutto lo show sarà ripreso dalle telecamere di Wedding TV , canale 85.

Come in tutti gli eventi ai quali Mario e Valeria ci hanno abituati, protagonista non sarà solo la moda ma anche il bel canto e la musica. Una ospite del “Fashion Show” sarà infatti, Benedetta, nota cantante reggina. Diplomata in teatro e musical presso La Fonderia delle Arti di Roma, nel corso diretto da Giampiero Ingrassia e con una laurea triennale in canto jazz, incanta sempre il pubblico con la sua grinta, la sua verve e la sua splendida voce.

Degna di nota, la presenza all’interno dell’evento, di Aido Calabria, come al solito infatti Valeria Pellegrino mostra particolare attenzione alla sensibilizzazione del pubblico su importanti tematiche sociali. Insieme ad Aido, ci sarà anche l’associazione Grace della presidente Lidia Papisca, che con estetica e benessere e il progetto” Grace l’amore che da la vita”, ha creato un supporto al mondo dell’estetica oncologica facendone una vera e propria mission.

Una serata dunque, all’insegna dell’eleganza e del buon gusto. Dopo due anni di standby a causa della pandemia, ritorna la moda a teatro, in un clima prefestivo assolutamente glamour, nell’augurio che questo, sia un Natale di speranza, di buoni propositi, ma soprattutto di nuovi inizi.