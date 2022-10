Angela Robusti lancia “Noi amiamo Reggio”, l’invito della compagna di Pippo Inzaghi alla città: “Adottiamo e curiamo uno spazio verde”

“Abbiamo pensato di fare qualcosa di concreto per questa città che ci ospita con tanto amore”. Con queste parole Angela Robusti ha lanciato sui social un “progetto” a favore del decoro urbano e ambientale della città di Reggio Calabria.

La compagna dell’allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, ha mostrato spesso in questi mesi grande interesse e coinvolgimento rispetto alle vicende della città e, proprio in queste ore, ha pubblicato un video per spiegare la sua idea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Robusti (@anneannetteiris)

“Con l’augurio di rendere ancora più bella questa città e ricambiare, almeno in parte, l’enorme affetto che ci circonda, io ed una mia amica – spiega Robusti – abbiamo pensato al progetto ‘Noi amiamo Reggio’. Ogni settimana cureremo un’aiuola o una spazio verde un po’ malconcio della città e vi mostreremo l’esito“.

L’auspicio è quello di coinvolgere sempre più persone, trasformando questa idea in una esperienza collettiva: “Con la speranza che tanti altri possano trovare questa idea utile e da sposare, ma soprattutto con l’auspicio che chi davvero deve fare queste cose, capisca che con poco tempo, ma tanto amore, una città già bella potrebbe diventarlo mille volte di più”.