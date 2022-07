Sabato 9 Luglio alle ore 9, presso la sede del Partito Socialista Italiano, sita in Reggio Calabria via del Salvatore Vico A n. 10, avrà luogo l’assemblea degli iscritti al Partito per l’elezione dei delegati della federazione di Reggio Calabria che parteciperanno al Congresso Nazionale nelle giornate del 15, 16 e 17 Luglio a Roma.

Sono titolati a partecipare ai lavori coloro i quali hanno sottoscritto l’adesione al partito nell’anno 2020, e l’hanno rinnovata nell’anno 2021.