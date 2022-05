Reggio, Marcianò: “Amministrazione comunale ancora in ritardo, PEF legato alla Tari non approvato e la Prefettura sollecita”

“Il 31 maggio 2022 scade l’ennesimo termine (già posticipato) per questa sgangherata amministrazione e la Prefettura ritorna a sollecitare. Questa volta si tratta del PEF – Piano economico e finanziario- legato alla TARI, che nel dl Milleproroghe, convertito in legge 15/2022 del 25 febbraio 2022, aveva una scadenza al 30 aprile”. Così, in una nota, il consigliere comunale e presidente del movimento “Impegno e Identità”, Angela Marcianò, che aggiunge: “Tale termine è stato posticipato solo grazie al successivo DL “aiuti” ,n. 50/2022, del 17 maggio, (specie per far fronte al nuovo metodo tariffario introdotto da ARERA).

Senza questo adempimento non si può approvare il bilancio previsionale perché il PEF è un documento fondamentale e propedeutico allo stesso. Si tratta di uno strumento attraverso il quale vengono determinate le tariffe che dovrebbero essere frutto di politiche coerenti e consapevoli.

Quindi dopo l’ennesima proroga sfumata, l’amministrazione comunale si fa trovare impreparata, come è sua abitudine . Si passa dunque dalla padella alla brace su ogni fronte. Altro sollecito, altra bacchettata, altra corsa contro il tempo e soprattutto contro il “vero” , che emerge inesorabile dalla lettura delle carte.

“La Prefettura – continua Marcianò – ormai sembra impegnata a sollecitare adempimenti, spesso tardivi al Palazzo Comunale.

Dunque dopo una riunione di capigruppo (che doveva riguardare la già drammatica situazione del rendiconto) ci informano che lunedì 30 maggio serve un’ulteriore commissione bilancio d’urgenza e poi martedì, con un altro triplo salto mortale, tutti pronti ad approvare l’ennesimo documento piovuto dal cielo e di cui nessun consigliere comunale (neanche di maggioranza ) ha mai sentito parlare.

L’elaborazione di un PEF non è un fatto automatico, che si può ottenere attraverso la pressione di un tasto, bensì un processo condiviso che deve coinvolgere la struttura tributaria e l’Amministrazione affinché venga attuata esattamente la politica tariffaria espressione di un approfondito ragionamento iniziale.

Una cosa è certa Impegno e Identità non si presterà mai e poi mai a questi magheggi dell’ultima ora perché legittimerebbe una deriva spaventosa e devastante per la Cittadinanza.