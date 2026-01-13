Tentato omicidio a Crotone per motivi di droga: due arresti

Un’operazione della Polizia è in corso a Crotone per l’arresto di due persone ritenute responsabili di un tentato omicidio commesso in città nel novembre scorso ai danni di un uomo poi arrestato per traffico di stupefacenti. Personale della Squadra mobile di Crotone sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura guidata da Domenico Guarascio.

Sono in corso anche perquisizioni e controlli all’interno del quartiere Tufolo-Farina, dove è stato compiuto il tentato omicidio, per la ricerca di armi e droga. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa in programma a breve in Questura.

Il ferito, un 35enne campano, era stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco alle gambe. Soccorso, era stato trasportato in gravi condizioni nell’ospedale di Catanzaro dove era stata poi operato.

L’uomo era stato anche arrestato perché gli investigatori della Squadra mobile di Crotone avevano rinvenuto una quantità di hashish all’interno della sua auto.