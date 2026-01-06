Crotone: Polizia locale prende in consegna uomo che andava in escandescenze

Nella serata del 4 gennaio, nei pressi di piazza Duomo veniva segnalata la presenza di un uomo che andava in escandescenze nei confronti di altre persone presenti.

Un passante si premurava di segnalare il pericolo agli agenti di quartiere della Polizia Locale presenti in servizio di ronda appiedata nei pressi di piazza Pitagora.

La pattuglia, composta dall’agente scelto Urso Federica e dall’agente Urso Giuseppe prontamente interveniva sul posto dove trovava la persona, armata di rasoio da barbiere che, brandendolo ed in preda a forte agitazione, assumeva atteggiamenti aggressivi e molesti minacciando anche gli stessi operatori.

Gli agenti riuscivano a circondarlo disorientandolo, così da entrare in azione e prontamente, procedevamo ad immobilizzarlo e contenerlo in condizioni di sicurezza riuscendo a recuperare il rasoio sottraendolo al soggetto.

In quel momento sopraggiungevano, allertati, due equipaggi della Polizia Locale e due equipaggi della Polizia di Stato.

Gli agenti della locale coordinati dal maresciallo capo Giuseppina Vissicchio procedevano a ripristinare le condizioni di piena sicurezza tra i passanti.

L’uomo veniva quindi controllato e preso in consegna dagli Agenti della Polizia di Stato.

Successivamente la persona veniva portata presso gli Uffici della Questura di Crotone, ancora in stato di forte agitazione, dove si procedeva alle attività previste e, dopo essere stato visitato dai sanitari del 118 che richiedevano l’emissione di una ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, che il sindaco procedeva ad emanare, veniva accompagnato coattivamente presso l’SPDC di Crotone dove veniva preso in carico dai sanitari per le cure del caso.

L’attività posta in essere al netto della dimostrata competenza degli agenti della locale di Crotone è il risultato di scelte consapevoli poste in essere dalla Amministrazione Comunale e dall’assessore con delega alla Polizia Locale Angela Maria De Renzo che hanno fortemente puntato su obiettivi finalizzati ad istituire la figura degli agenti di quartiere proprio con lo scopo di aumentare la sicurezza dei cittadini nei periodi di maggiore affluenza.