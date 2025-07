Fiamme in un villaggio turistico a Cirà Marina: si segue la pista del dolo

È stata avviata un’indagine per incendio doloso sul rogo che ieri si é sviluppato nelle vicinanze del villaggio turistico “Volvito”, a Cirò Marina, causando l’evacuazione di 245 persone e momenti di panico tra gli ospiti della struttura. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri forestali e dai vigili del fuoco, le fiamme si sarebbero sviluppate ad una distanza di circa 900 metri dal villaggio turistico per poi propagarsi rapidamente, spinte dal vento e alimentate dalla vegetazione secca. Le indagini si avvalgono anche di immagini acquisite anche tramite un drone. Stamattina gli ispettori dei vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e del Gruppo forestale hanno effettuato un sopralluogo insieme al titolare del villaggio per verificare l’agibilità della struttura L’esito è stato positivo. Di conseguenza l’ordinanza comunale di sgombero è stata revocata, anche se quattro unità abitative restano inagibili per rischio indotto a causa della caduta di rami e per l’odore persistente di fumo. L’accesso alla zona alberata, inoltre, è interdetto.