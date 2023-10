Crotone, affidate al consigliere Megna le funzioni per la frazione di Papanice

Il sindaco Vincenzo Voce ha conferito le funzioni, ai sensi dell’art. 54, comma 10 del D. Lgs n. 267/2000 (ufficiale di Governo) per la frazione di Papanice al consigliere comunale Antonio Megna.

La decisione del sindaco di Crotone – si legge in un comunicato stampa del Comune pitagorico – si fonda sul principio che la frazione di Papanice, essendo popolata da circa 3500 residenti e distante circa 11 km al centro cittadino e che presso la frazione è istituita una delegazione comunale nella quale è presente un ufficio distaccato degli uffici demografici, la figura di un ufficiale di Governo risulta quanto mai opportuna per semplificare ed efficientare i servizi comunali per i residenti della frazione stessa.

Sulla scelta del consigliere Megna, il sindaco dichiara: “Ho ritenuto opportuno applicare un principio tanto semplice quanto fondamentale in democrazia affidando questo ruolo ad un consigliere di minoranza. Quando si tratta di fare gli interessi della comunità non possono esistere distinzioni di maggioranza e minoranza. Il consigliere Megna è del quartiere, lo conosce approfonditamente e ne conosce le esigenze. Sicuramente farà bene”